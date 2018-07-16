Відома російська актриса потрапила в реанімацію з опіками: з'явилися деталі трагедії

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Стало відомо, що відбулося в день пожежі в будинку артистки

Дочка відомого радянського режисера і сценариста Валерія Рубінчика, російська актриса Маріанна Рубінчик була госпіталізована в лікарню з важкими опіками. Артистка потрапила в реанімаційне відділення одного з медичних закладів у Підмосков'я, а потім її перевели до лікарні в Москві. Стало відомо, як сталася трагедія. Про це повідомляє mk.ru.

Рубінчик потрапила в лікарню 29 червня, після того як заснула з сигаретою на своїй дачі в Ленінському районі області. За даними видання, у актриси обпалено близько 51% поверхні тіла, зокрема, обличчя, шия і руки. Відомо, що артистку перевели в одну з клінік Москви.

За даними видання, артистка важко переживала смерть батьків. Батько Мар'яни - кінорежисер Валерій Рубінчик помер в 2011 році, а в лютому 2017 року померла її мати - кіноактриса Валентина Шендрикова. 44-річна артистка страждала від депресії, часто хворіла і вживала спиртні напої.

Фото: facebook com/namtvru

В кінці минулого року Рубінчик госпіталізували в наркологічну лікарню №17. Її лікували від запущеної пневмонії і провели курс реабілітації.

Останнім часом актриса жила у приятельки Олени в житловому комплексі "Бутово Парк", з якою познайомилася на похоронах матері. Квартиру актриси здавали в оренду.

За словами консьєржа та сусідів, жінки були небайдужі до спиртного.

В день, коли сталася НП, жінки прийшли додому з прозорим пакетом, в якому була пляшка горілки об'ємом 0,7 літра і випічка. Подруга Маріанни розповіла поліції, що актриса весь день сумувала про те, чому її батьків немає в живих. Під вечір вона випила горілки і пішла в туалет покурити перед сном. Ймовірно, Рубінчик заснула з сигаретою.

Зі слів Олени, вона прокинулася від того, що відчула страх, а коли відкрила очі, то побачила перед собою в полум'ї, ніби свічку, Маріанну. Жінка відштовхнула палаючу актрису на ліжко, стягнула з неї палаючу ковдру, полила водою і побігла кликати на допомогу. Обгорілу актрису доставили в опіковий центр Подільської лікарні, а в п'ятницю перевели в столичну лікарню.

Стан артистки оцінюється як важкий.

Маріанна Рубінчик знялася в 14 стрічках. Артистка стала відома завдяки ролям у фільмах "Старі борги", "Чорний клоун", "Нанкінський пейзаж" і серіалі "Година Волкова".

Раніше повідомлялося, що відома російська актриса потрапила в реанімацію.

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