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"Одне з найбільш відвертих зізнань": Віка з "НеАнгелів" вразила жіночним чином на сторінках глянцю (фото)

STYLERЗірки        26.06.2018 - 16:53
Фото: Віка Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фото: Віка Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка знялася у фотосесії для журналу і дала відверте інтерв'ю

Слава з "НеАнгелів" вразила розкішним видом на сторінках глянцевого журналу, для якого вона знялася у фотосесії. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Віка позує в джинсах і червоною блузі на одне плече. Блузу прикрашає об'ємна волан, що гармонує з хвилястим волоссям співачки. Незважаючи на простоту способу, зірка виглядає дуже жіночно.

Скріншот поста (instagram.com/vikanablack)

Віка зазначила, що в новому номері можна буде прочитати її інтерв'ю, в якому вона відверто розповість про наболілі питання.

"Для мене це інтерв'ю - справжня сповідь. У ньому одне з найбільш відвертих зізнань, і я ніколи так відкрито не говорила про своє особисте життя, про свої стосунки, які не завжди були вдалими. Зізнаюся собі, світу і вам, що мені теж не завжди щастило, але незважаючи ні на що - я вірю в кохання", - написала вона під фото.

Раніше Віка з "НеАнгелів" похвалилася кадрами з "столиці світу".

"Сміливо йдіть до втілення своєї мрії, якою б вона не була. Всі ми знаємо, коли настає цей довгоочікуваний момент, ти отримуєш такий заряд ейфорії та щастя, що емоції переповнюють. Вчора збулася моя мрія, я прилетіла в Америку, і відразу в негласну столицю світу - в Нью-Йорк. Це щось неймовірне, я готова одночасно і плакати, і сміятися", - ділиться своїми враженнями співачка.

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Теги: НеАнгелы
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