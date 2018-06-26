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Интервью

"Одно из самых откровенных признаний": Вика из "НеАнгелов" поразила женственным образом на страницах глянца (фото)

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 16:53
Фото: Вика Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Фото: Вика Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица снялась в фотосессии для журнала и дала откровенное интервью

Слава из "НеАнгелов" поразила роскошным видом на страницах глянцевого журнала, для которого она снялась в фотосессии. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке Вика позирует в джинсах и красной блузе на одно плече. Блузу украшает объемный волан, гармонирующий с волнистыми волосами певицы. Несмотря на простоту образа, звезда выглядит очень женственно.

Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)

Вика отметила, что в новом номере можно будет прочесть ее интервью, в котором она откровенно расскажет о наболевших вопросах.

"Для меня это интервью – настоящая исповедь. В нем одно из самых откровенных признаний, и я никогда так открыто не говорила о своей личной жизни, о своих отношениях, которые не всегда были удачными. Признаюсь себе, миру и вам, что мне тоже не всегда везло, но несмотря ни на что – я верю в любовь", - написала она под фото.

Ранее Вика из "НеАнгелов" похвасталась кадрами из "столицы мира".

"Смело идите к исполнению своей мечты, какой бы она ни была. Все мы знаем, когда наступает этот долгожданный момент, ты получаешь такой заряд эйфории и счастья, что эмоции переполняют. Вчера сбылась моя мечта, я прилетела в Америку, и сразу в негласную столицу мира – в Нью-Йорк. Это что-то невероятное, я готова одновременно и плакать, и смеяться", – делится своими впечатлениями певица.

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Теги: НеАнгелы
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