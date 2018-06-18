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Ольга Фреймут з мамою та донькою відірвалася у Лондоні на концерт Бейонсе (фото, відео)

STYLERЗірки        18.06.2018 - 16:36

Ольга Фреймут опублікувала серію фотографій з рідними в столиці Британії

Відома українська ведуча-"інспектор" Ольга Фреймут похвалилася поїздкою в Лондон. Так, у столиці Британії Фреймут відправилась не одна, а разом зі своєю мамою і 12-річною донькою Златою. Разом зі своїми найближчими людьми Ольга відвідала концерт всесвітньо відомої американської R’n’B-співачки Бейонсе. Відповідними фото і відео Фреймут поділилася на своїй instagram-сторінці.

"Лондон мій Лондон. Дякую за незабутній вечір з рідними. А Бейонсе - за подив. Вона ідеальна", - підписала серію знімків Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут на концерті Бейонсе

Ольга Фреймут на концерті Бейонсе в Лондоні (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут з мамою в Лондоні

Ольга Фреймут з мамою в Лондоні (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймуь з донькою Злато

Ольга Фреймуь з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)

До речі, відзначимо, що доньку Злату Фреймут народила в 2006 році в Лондоні від корінного британця Ніла. Однак пара розлучилася. За словами Фреймут, дочка час від часу бачиться зі своїм біологічним батьком. Однак вагомої участі у її вихованні він не приймає.

Ольга Фреймуь на концерті Бейонсе (відео: instagram.com/freimutolia)

Підписники телеведучої поспішили прокоментувати її фото і саму поїздку.

"У дочки ваші очі", - зазначає bokievskajaanna.

"Як круто, потрапити на концерт Бейонсе - моя мрія)) Оля, ви як завжди чарівні!" – пише polischuk.91.

Скріншот коментарів instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут

Телеведуча Ольга Фреймут

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут розчулила мережу, показавши фото чоловіка і маленького сина.

"Ти моє все", - зворушливо підписала тоді один зі знімків Ольга.

Ольга Фреймут: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Ольга Фреймут
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