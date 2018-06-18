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Ольга Фреймут с мамой и дочкой оторвалась в Лондоне на концерте Бейонсе (фото, видео)

STYLERЗвёзды        18.06.2018 - 16:36

Ольга Фреймут опубликовала серию фотографий с родными в столице Британии

Известная украинская ведущая-"инспектор" Ольга Фреймут похвасталась поездкой в Лондон. Так, в столицу Британии Фреймут отправилась не одна, а вместе со своей мамой и 12-летней дочкой Златой. Вместе со своими самыми близкими людьми Ольга посетила концерт всемирно известной американской R’n’B-певицы Бейонсе. Соответствующими фото и видео Фреймут поделилась на своей instagram-страничке.

"Лондон, мой Лондон. Спасибо за незабываемый вечер с родными. А Бейонсе - за удивление. Она идеальна", - подписала серию снимков Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут на концерте Бейонсе

Ольга Фреймут на концерте Бейонсе в Лондоне (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут с мамой в Лондоне

Ольга Фреймут с мамой в Лондоне (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймуь с дочкой Злато

Ольга Фреймуь с дочкой Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

К слову, отметим, что дочку Злату Фреймут родила в 2006 году в Лондоне от коренного британца Нила. Однако пара рассталась. По словам Фреймут, дочь время от времени видится со своим биологическим отцом. Однако весомого участи в ее воспитании тот не принимает.

Ольга Фреймуь на концерте Бейонсе (видео: instagram.com/freimutolia)

Подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее фото и саму поездку.

"У дочери ваши глаза", - отмечает bokievskajaanna.

"Как круто, попасть на концерт Бейонсе - моя мечта)) Оля, вы как всегда очаровательны!" – пишет polischuk.91.

Скриншот комментариев instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут

Телеведущая Ольга Фреймут

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia) 

Напомним, ранее Ольга Фреймут умилила сеть, показав фото мужа и маленького сына

"Ты мое все", - трогательно подписала тогда один из снимков Ольга. 

Ольга Фреймут: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua) 

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Теги: Ольга Фреймут
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