Ольга Фреймут с мамой и дочкой оторвалась в Лондоне на концерте Бейонсе (фото, видео)

Ольга Фреймут опубликовала серию фотографий с родными в столице Британии

Известная украинская ведущая-"инспектор" Ольга Фреймут похвасталась поездкой в Лондон. Так, в столицу Британии Фреймут отправилась не одна, а вместе со своей мамой и 12-летней дочкой Златой. Вместе со своими самыми близкими людьми Ольга посетила концерт всемирно известной американской R’n’B-певицы Бейонсе. Соответствующими фото и видео Фреймут поделилась на своей instagram-страничке.

"Лондон, мой Лондон. Спасибо за незабываемый вечер с родными. А Бейонсе - за удивление. Она идеальна", - подписала серию снимков Ольга Фреймут.

Ольга Фреймут на концерте Бейонсе в Лондоне (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймут с мамой в Лондоне (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга Фреймуь с дочкой Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

К слову, отметим, что дочку Злату Фреймут родила в 2006 году в Лондоне от коренного британца Нила. Однако пара рассталась. По словам Фреймут, дочь время от времени видится со своим биологическим отцом. Однако весомого участи в ее воспитании тот не принимает.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia) 17 Июн 2018 в 1:52 PDT

Ольга Фреймуь на концерте Бейонсе (видео: instagram.com/freimutolia)

Подписчики телеведущей поспешили прокомментировать ее фото и саму поездку.

"У дочери ваши глаза", - отмечает bokievskajaanna.

"Как круто, попасть на концерт Бейонсе - моя мечта)) Оля, вы как всегда очаровательны!" – пишет polischuk.91.

Скриншот комментариев instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, ранее Ольга Фреймут умилила сеть, показав фото мужа и маленького сына.

"Ты мое все", - трогательно подписала тогда один из снимков Ольга.

Ольга Фреймут: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)