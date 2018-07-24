"Він обожнював створювати образи": у Києві вшанували пам'ять геніального Миколи Бойченка (фото)

У Києві вшанували пам'ять геніального Миколи Бойченка (фото: Master Management)

D'arts Dance Project представили танцювальну програму "Цвях" в пам'ять про творця колективу Миколу Бойченка

У столичному клубі Caribbean Club з аншлагом пройшов вечір пам'яті геніальної людини, хореографа, режисера Миколи Бойченка, який трагічно загинув 1 червня.

В цей вечір друзі, колеги, шанувальники творчості Миколи бурхливими оваціями і зі сльозами на очах зустріли нову програму від балету D'arts Dance Project, яку артисти присвятили своєму ідейному натхненнику і засновникові.

Команда D'arts Dance Project була на висоті і продумала все до найменших деталей у програмі "Цвях" - саме з такою назвою восени мала б відбутися прем'єра авторської вистави Миколи Бойченка.

Вечір пам'яті розпочався з появи на сцені символічного манекена, одягненого в концертний піджак Колі Бойченка. На екрані публіка побачила відеоряд з кадрами з різних робіт Миколи, які супроводжувалися його ж коментарями - це було водночас хвилююче і душевно.

Танцювальна програма "Цвях" від D'arts Dance Project в пам'ять про їх творця Миколу Бойченка (фото: Master Management)

Танцювальна програма "Цвях" від D'arts Dance Project в пам'ять про їх творця Миколу Бойченка (фото: Master Management)

"Цей манекен символічно відображає його відбиток, внесок не тільки в танцювальну спадщину Колі. Я вирішила, що саме остання робота - розшитий Колею в ручну піджак і прикраса (частина нового жіночого костюма) - повинні одягнути нашого Цвяха програми - манекена Колі. Він дуже любив все гарне... І у нас є багато реквізиту, який придуманий ним, щоб створювати повну картинку задуманого, занурювати глядача в певний час і події. Тому, коли стало ясно, що наш "Цвях" програми потребує особливого місця на сцені, символічним стало обрамити його улюбленим артистичним трюмо, яке "обіймало" світлом Колю (манекен)", - поділилася артист балету Дарина Малікова.

З появою балету на сцені почалася магія, яку створював режисер і хореограф Микола Бойченко.

В цей вечір D'arts Dance Project танцювали свої знакові номери, які шалено полюбилися глядачам - "Гості", "Фріда", "Декаданс" та інші, а також прем'єри - "Молоточки", "Human".

Кожен танцюрист - індивідуальність, грав на сцені в оригінальних костюмах, багато з яких власноруч створював Микола Бойченко.

"Костюми, в яких глядачі нас бачили - це кропітка праця Колі. Більшість з них - особливо деталі, головні убори, прикраси - він створював сам. Він обожнював створювати жіночі образи і допомагав йому в цьому манекен, якого бачили глядачі на сцені весь вечір", - розповіли учасники команди.

Танцювальна програма "Цвях" від D'arts Dance Project в пам'ять про їх творця Миколу Бойченка (фото: Master Management)

Танцювальна програма "Цвях" від D'arts Dance Project в пам'ять про їх творця Миколу Бойченка (фото: Master Management)

Широка аудиторія дізналася ще про один талант Миколи, він писав пісні - вірші і музику, які в концерті виконала співачка Марго. На сцену вийшла співачка і учасниця "Жіночого кварталу" - Laliko, з якою працював Микола, виконавши яскраві композиції у супроводі балету d'arts.

Фінальний номер зворушив усіх глядачів і вже ніхто не стримував емоцій. Балет презентував нову постановку, кожен з танцюристів зробив соло-звернення до фігури-манекену Колі, яка весь вечір займала почесне місце прямо на сцені. Зал аплодував стоячи, глядачі кричали "Браво".

Танцювальна програма "Цвях" від D'arts Dance Project в пам'ять про їх творця Миколу Бойченка (фото: Master Management)

"D'arts Dance Project - був одним із сенсів життя для Колі і він так хотів втілювати свої ідеї. Тому балет буде збережений і продовжує шлях! Коля створив безліч номерів, які повинні жити. Багато ідей, які танцюристи репетирували і ще не встигли представити глядачам", - зазначили учасники команди.

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