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"Ускладнення було": названа причина смерті відомого поета-українофоба

STYLERЗірки        26.06.2018 - 17:42
Ілюстративне фото (instagram.com/er.bashkortostan)
Ілюстративне фото (instagram.com/er.bashkortostan)

Вдова поета Дементьєва розповіла про причини його смерті

Помер Андрій Дементьєв - відомий радянський поет і телеведучий. Він пішов з життя в Москві. Дементьєв зовсім трохи не дожив до свого 90-річчя.

Дружина поета Ганна Пугач у коментарі радіостанції "Говорить Москва" розповіла, що Дементьєв помер у Першій Градській лікарні імені Н. І. Пирогова.

"Помер. 90 років. Від чого можна померти? Від усього... Безліч хвороб. Ускладнення після застуди", - розповіла вона.

Путін і Дементьєв (фото: wikipedia.org)

Андрій Дементьєв народився 16 липня 1928 року. Очолював відомий журнал "Юність" з 1981 по 1992 рік. Написав слова до таких відомих пісень, як "Аленушка", "Лебединая верность", "Баллада о матери", "Отчий дом", "Яблоки на снегу". Випустив багато книг зі своїми творами.

У 1990-х роках працював на телебаченні і радіо в якості кореспондента і ведучого.

Андрій Дементьєв був відомий своєю антиукраїнською позицією. У свій час Дементьєв негативно висловлювався з приводу України, УПА і Степана Бандери.

"Вони думають, що Україна - це велика держава. Україна завжди була Малоросією", - говорив він.

Нагадаємо, 14 червня помер Станіслав Говорухін - радянський і російський актор, режисер, політичний і громадський діяч.

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Теги: поэт, умер
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