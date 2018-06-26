"Осложнение было": названа причина смерти известного поэта-украинофоба

Вдова поэта Дементьева рассказала о причинах его смерти
Умер Андрей Дементьев - известный советский поэт и телеведущий. Он ушел из жизни в Москве. Дементьев не дожил совсем немного до своего 90-летия.
Жена поэта Анна Пугач в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что Дементьев умер в Первой Градской больнице имени Н. И. Пирогова.
"Скончался. 90 лет. От чего можно скончаться? От всего... Множество болезней. Осложнение было после простуды", - рассказала она.
Путин и Дементьев (фото: wikipedia.org)
Андрей Дементьев родился 16 июля 1928 года. Возглавлял известный журнал "Юность" с 1981 по 1992 год. Написал слова к таким известным песням, как "Аленушка", "Лебединая верность", "Баллада о матери", "Отчий дом", "Яблоки на снегу". Выпустил много книг со своими произведениями.
В 1990-х годах работал на телевидении и радио в качестве корреспондента и ведущего.
Андрей Дементьев был известен своей антиукраинской позицией. В свое время Дементьев негативно высказывался по поводу Украины, УПА и Степана Бандеры.
"Они думают, что Украина - это великое государство. Украина всегда была Малороссией", - говорил он.
Напомним, 14 июня умер Станислав Говорухин - советский и российский актер, режиссер, политический и общественный деятель.
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