"Відпрацьовувати буду найближчих пару років": Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу

Вона зізналася, що витратила близько 5 мільйонів доларів

Опальна українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куєк), яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, зізналася, що зараз загрузла у колосальних боргах. Про це передає видання clutch.ua.

Співачка розповіла, що грандіозне шоу DIVA обійшлося їй в кілька мільйонів доларів і загнало в боргову яму.

"Вона коштує стільки, що я зараз в боргах. І відпрацьовувати його буду найближчих пару років точно. Цифри ми ще до кінця не знаємо, тому що не розрахувалися з усіма підрядниками, ми ще збираємо рахунки... мова йде про мільйони доларів", - каже Ані Лорак.

У виданні відзначили, що для цього проекту Кароліни знадобилося понад 210 тонн обладнання, сцена-трансформер, близько 500 кінетичних підвісів для створення трюків у повітрі, 19 ліфтів, 240 сценічних костюмів та близько 3 години живого звуку.

Режисером шоу став Олег Бондарчук, а над проектом працювали команда з 250 чоловік.

Фото: Ані Лорак (facebook.com_pg_AniLorak)

Ані Лорак представила масштабне шоу навесні цього року в Мінську (Білорусь), далі гастролювала в США і п'яти російських містах.

Співачка не змогла обійти масштабами шоу Філіпа Кіркорова, який залишається першим за витратами в російському шоу-бізнесі.

Лорак не назвала точну цифру вартості, але зізналася, що витратила близько 5 мільйонів доларів. Вона додала, що до кінця осені планує дати ще близько 20 шоу по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що на концерті Ані Лорак в Росії трапився казус з нахабним шанувальником (відео).

Diva Ані Лорак