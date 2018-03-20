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Перші результати: Даша Астаф'єва показала, як схудла за дев'ять днів

STYLERЗірки        20.03.2018 - 20:19
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com-da_astafieva)
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com-da_astafieva)

Артистка опублікувала фотографію в соцмережі

Українська співачка Даша Астаф'єва, яка активно взялася худнути, показала шанувальникам результати скидання ваги за перші дев'ять днів. Фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні дев'ятий день мого марафону. Ділюся враженнями! В першу чергу, хочу сказати дякую всій жіночій небайдужої половині, яка зі мною. Мені, правда, приємно, що є багато серед вас, хто тверезо на себе дивиться, дівчат! Друге. Ще раз уточню. Я не худну і прошу вас, припиніть мені давати поради і відмовляти виконувати задумане! Дуже тривалий час я була не задоволена своїм зовнішнім виглядом і формами. Просто припустіть, що в Instagram все набагато красивіше, може, я, звичайно, і помиляюся... Отже. Звичайно, перший тиждень був дуже легким, цікавим", - написала Даша..

Також зірка повідомила, що за цей час скинула півтора кілограма.

"Мій денний раціон завжди і скрізь зі мною. Я намагаюся не пропускати прийоми їжі. Їла і в машині, і в спортзалі, і ще в багатьох місцях, де раніше собі цього не дозволяла. Є гріхи, розповідаю чесно, що пару разів я зривалася, вже не могла втриматися, під'їдала у батьків вареники, цукерки, фрукти там, різні та всяку смакоту! Схудла за цей термін рівно на півтора кг, фото додається", - написала Астаф'єва.

Фото: Даша схудла на півтора кілограма (instagram.com/da_astafieva)

Зараз вона важить 58,4 кілограма.

Фото: Даша на вагах (instagram.com/da_astafieva)

Як раніше писав Styler, популярна українська співачка, секс-символ і зірка журналу Playboy Даша Астаф'єва розсекретила свою вагу.

Розминка від фітнес-тренерів Аніти Луценко і Юлії Богдан (відео: STYLER.rbc.ua)

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