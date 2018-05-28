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Пікантна ситуація: Даша Астаф'єва оголила бюст прямо під час виступу (відео)

STYLERЗірки        28.05.2018 - 21:20
Фото: Даша Астаф'єва (прес-служба каналу "Україна")
Фото: Даша Астаф'єва (прес-служба каналу "Україна")

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували не тільки на інцидент з бюстом співачки, але і на сам виступ

Популярна українська співачка, екс-учасниця гурту "Nikita" і секс-символ Даша Астаф'єва потрапила в пікантну ситуацію на концерті "Ліга зірок" у Києві.

На початку виступу на Астаф'євої був довгий червоний лаковий плащ, який пізніше Даша зняла, і залишилася в ультракоротком сукню з глибоким декольте.

На відео з виступом Даші Астаф'євої користувачі мережі змогли розгледіти дрібний інцидент, який привернув увагу публіки. Зірка випадково оголила бюст – що можна побачити на 6 хвилині ролика.

Дивитися з 6:24

Відео: Даша Астаф'єва (youtube.com/КаналУкраина)

Зазначимо, що наряд співачки виглядав досить провокаційним. Крім інциденту з бюстом, в очі кидається дуже коротке плаття, яке піднімає вітер, коли Даша сідає на байк в кінці виступу і їде зі сцени.

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували не тільки на інцидент з бюстом співачки, але і на сам виступ. Юзери запідозрили, що Астаф'єва "плагиатит" образ Ольги Бузової.

Скріншот коментарів (youtube.com/КаналУкраина)

Раніше повідомлялося, що Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими фото. У новій фотосесії співачка постала в двох образах. Перший – у чорному капелюсі-циліндрі і колготках у сітку. Для другого способу Астаф'єва наділу рожевий берет і світлий корсет.

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Теги: Даша Астаф'єва
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