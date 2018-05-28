Пикантная ситуация: Даша Астафьева обнажила бюст прямо во время выступления (видео)

Пользователи соцсети бурно отреагировали не только на инцидент с бюстом певицы, но и на само выступление

Популярная украинская певица экс-участница группы "Nikita" и секс-символ Даша Астафьева попала в пикантную ситуацию на концерте "Лига звезд" в Киеве.

В начале выступления на Астафьевой был длинный красный лаковый плащ, который позднее Даша сняла, и осталась в ультракоротком платье с глубоким декольте.

На видео с выступлением Даши Астафьевой пользователи сети смогли разглядеть мелкий инцидент, который привлек внимание публики. Звезда случайно оголила бюст – что можно увидеть на 6 минуте ролика.

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Видео: Даша Астафьева (youtube.com/КаналУкраина)

Отметим, что наряд певицы выглядел достаточно провокационным. Кроме инцидента с бюстом, в глаза бросается очень короткое платье, которое приподнимает ветер, когда Даша садится на байк в конце выступления и уезжает со сцены.

Пользователи соцсети бурно отреагировали не только на инцидент с бюстом певицы, но и на само выступление. Юзеры заподозрили, что Астафьева "плагиатит" образ Ольги Бузовой.

Скриншот комментариев (youtube.com/КаналУкраина)

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото. В новой фотосессии исполнительница предстала в двух образах. Первый – в черной шляпе-цилиндре и колготках в сетку. Для второго образа Астафьева надела розовый берет и светлый корсет.

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