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"Під небом": Маша Єфросиніна опублікувала зачаровують фото з подорожі

STYLERЗірки        25.03.2018 - 15:40
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча опублікувала оригінальне фото з Італії

Днями свій день народження відзначив чоловік Маші Єфросиніної Тимур Хромаєв. Це свято подружжя відзначали не вдома, а в Італії.

Маша і Тимур вирушили на Сицилію, про це телеведуча написала на своїй сторінці в Instagram.

Саме на цьому острові був зроблений оригінальний знімок, який з'явився в мікроблозі телеведучої. На фото Маша в фіолетовому светрі і чорних брюках з келихом вина в руці позує серед поля кактусів.

Скриншот сторінки instagram.com/mashaefrosinina

"Поїхали відзначати", - написала Єфросиніна.

Шанувальники обсипали комплементами не тільки Машу, але і її чоловіка.

"Ви чудова пара", "Так виглядає любов", - написали фоловери.

Так само, Маша поділилася ще однією фотографією з Італії, з захоплюючим видом на місто, яку назвала "Під небом".

Скриншот сторінки instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно українська телеведуча показала шанувальникам зворушливе фото з чоловіком.

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Теги: Маша Єфросиніна
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