Отримали не всі: стало відомо, кому "відписав" величезний спадок Табаков

Діти від першого шлюбу виявилися "не при справах"

Виявилося, що народний артист Росії Олег Табаков, який помер 12 березня від тривалої хвороби, залишив чималу спадщину тільки другій дружині – Марини Зудиной. Про це передають російські ЗМІ.

Табаков був одружений на Людмилі Крилової, яка подарувала йому сина Антона і доньку Олександру. Однак у березні 1995 року він зіграв весілля з новою обраницею Мариною Зудиною, яка також подарувала йому сина Павла і дочку Марію.

ЗМІ повідомили, що своє майно ще в 90-х Табаков відписав Зудиной. У власності Олега Табакова залишалося лише 188 квадратних метрів на Котельнічеській набережній, проте і цю квартиру він в 2000 році відписав коханій дружині. На момент смерті за артистом нічого не значилося.

Спадкоємці з першої сім'ї артиста, швидше за все, залишаться ні з чим. Син Антон на початку року остаточно перебрався з родиною в Європу. У свій час він непогано заробив на ресторанному бізнесі, а також успішно продав і купив нерухомість на кордоні Італії та Франції. Донька Олександра не спілкувалася з батьком останнім часом, тому вона, як і її брат Антон ймовірно і не претендували на спадщину знаменитого батька.

Раніше повідомлялося, що Табаков володів трьома квартирами в Москві, які оцінюються ріелторами приблизно в 200 мільйонів рублів, і заміським будинком у селищі Кіно.