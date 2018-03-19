Получили не все: стало известно, кому "отписал" огромное наследство Табаков

Дети от первого брака оказались "не при делах"

Оказалось, что народный артист России Олег Табаков, который умер 12 марта от продолжительной болезни, оставил немалое наследство только второй жене – Марине Зудиной. Об этом передают российские СМИ.

Табаков был женат на Людмиле Крыловой, которая подарила ему сына Антона и дочь Александру. Однако в марте 1995 года он сыграл свадьбу с новой избранницей Мариной Зудиной, которая также подарила ему сына Павла и дочь Марию.

СМИ сообщили, что свое имущество еще в 90-х Табаков отписал Зудиной. В собственности Олега Табакова оставалось лишь 188 квадратных метров на Котельнической набережной, однако и эту квартиру он в 2000 году отписал любимой жене. На момент смерти за артистом ничего не числилось.

Наследники из первой семьи артиста, скорее всего, останутся ни з чем. Сын Антон в начале года окончательно перебрался с семьей в Европу. В свое время он неплохо заработал на ресторанном бизнесе, а также успешно продал и купил недвижимость на границе Италии и Франции. Дочь Александра не общалась с отцом последнее время, поэтому она, как и ее брат Антон вероятно и не претендовали бы на наследство знаменитого отца.

Ранее сообщалось, что Табаков владел тремя квартирами в Москве, которые оцениваются риелторами примерно в 200 миллионов рублей, и загородным домом в поселке Кино.