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"Сподобалося і Івану, і мені": Катя Осадча вийшла у світ з маленьким сином (фото)

STYLERЗірки        05.06.2018 - 13:05
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники ведучої відзначили, що фото вийшло дуже миле

Популярна українська телеведуча Катя Осадча відвідала виставу в одному з невеликих столичних театрів разом зі своїм молодшим сином Іваном. Ніжне фото телеведуча опублікувала на своїй сторінці в мережі Іnstagram.

"Перший театральний досвід. Крута ініціатива - вистава для найменших від 0-4. Все як у дорослому театрі, сценографія, світло, постановка. Сподобалося і Івану і мені", - підписала знімок Осадча.

Катя Осадча з сином Іваном

Катя Осадча з сином Іваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що Ваня народився 18 лютого 2017 у Каті Осадчої та її чоловіка – телеведучого Юрія Горбунова.

Також у Осадчої є старший 15-річний син Ілля від першого шлюбу з бізнесменом і народним депутатом від "Партії зелених" Олегом Поліщуком.

Осадча і Горбунов

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов показав рідкісне фото з відпочинку зі своєю сім'єю: Катею Осадчою і їхнім спільним сином. При цьому пара не поспішає показувати обличчя дитини.

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Теги: Катя Осадча
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