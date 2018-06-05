"Понравилось и Ване, и мне": Катя Осадчая вышла в свет с маленьким сыном (фото)

Подписчики ведущей отметили, что фото получилось очень милое

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая посетила спектакль в одном из небольших столичных театров вместе со своим младшим сыном Иваном. Нежное фото телеведущая опубликовала на своей страничке в сети Іnstagram.

"Первый театральный опыт. Крутая инициатива - спектакль для самых маленьких от 0-4. Все как во взрослом театре, сценография, свет, постановка. Понравилось и Ивану и мне", - подписала снимок Осадчая.

Катя Осадчая с сыном Иваном (фото: instagram.com/kosadcha)

Отметим, что Ваня родился 18 февраля 2017 у Кати Осадчей и ее мужа – телеведущего Юрия Горбунова.

Также у Осадчей есть старший 15-летний сын Илья от первого брака с бизнесменом и народным депутатом от "Партии зеленых" Олегом Полищуком.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, ранее Юрий Горбунов показал редкое фото с отдыха со своей семьей: Катей Осадчей и их общим сыном. При этом пара не спешит показывать лицо ребенка.

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