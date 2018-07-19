Не Поперечний: стендап-комік, що виступав у Криму, їде в Україну

Ваня Усович (фото: vk.com/vanya_usovich)

Гуморист Ваня Усович планує виступити у жовтні в Києві та Харкові

Популярний стендап-комік з Білорусі Ваня Усович виступить в Україні незважаючи на те, що в 2016 році він відвідував анексований Росією Крим.

Ваня Усович (фото: instagram.com/vanya.usovich)

Так, виступи гумориста, який живе на сьогоднішній день в Москві, повинні відбутися відразу в двох українських містах - Києві і Харкові. Про це свідчать афіші заходів.

Скріншот (bilethouse.com)

6 і 7 жовтня Усович разом зі своїм колегою Славою Комісаренка хочуть представити "Великий Stand Up" у столичному Центральному Будинку Офіцерів ЗСУ та Палаці студентів НЮУ їм. Ярослава Мудрого відповідно. Ціни на квитки починаються від 300 грн.

Афіша виступи Вані Усовича в Києві

Афіша виступи Вані Усовича в Харкові

Як з'ясував Styler, два роки тому білорус разом з низкою російських стендап-коміків виступали в анексованому Криму. Виступ, у якому взяли участь "спеціальні гості з телевізора" Ваня Усович, Идрак Мірзалізаде, а також місцеві стендаперы, відбувся 15 вересня 2016 року в сімферопольському барі TorTuga.

Скріншот (vk.com)

Скріншот (vk.com)

При цьому виступ Усовича до останнього моменту тримався в таємниці. На афішах він значився як "Сюрприз". Сам гуморист також не афішував свою поїздку на анексований півострів і не публікував фотозвіт з виступу.

Виступ Усовича в Криму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Виступ Усовича в Криму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Виступ Усовича в Криму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Виступ Усовича в Криму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Виступ Усовича в Криму (фото: vk.com/stand_up_rec)

Нагадаємо, що раніше СБУ заборонила в'їзд на територію країни ще одному популярному стендап-коміку Данілу Поперечному. Ще в травні у нього повинен був відбутися концерт у Києві, але його скасували. Як з'ясувалося пізніше, Поперечний у своїх виступах розповідав про "братній народ" і "єдність між росіянами і українцями". Також гуморист заявив, що не їздить до Криму, тому що "не хоче, щоб дехто смердів".

В сою чергу комік вирішив подати в суд на Україну.

"Ми подали в суд на Україну. Я суджуся, бл*дь, з цілою країною через абсолютний нонсенс", - сказав він в одному з відео.

А нещодавно Styler писав про те, що в анексованому Криму "засвітився" російський актор-ліберал Костянтин Хабенський. Пізніше, до речі, він поповнив ряди "Миротворця".

Відео: РБК-Україна