"Я сужусь с целой страной": российский комик подал в суд на Украину (видео)

Фото: Данила Поперечный (facebook.com/spoontamer)

Стенд-ап блогер не сможет въезжать в страну три года

Популярный российский видеоблогер и стенд-ап комик Данила Поперечный подал в суд на Украину. Об этом он сообщил в своем видеообращении на YouTube-канале.

"Мы подали в суд на Украину. Я сужусь, б**ть, с целой страной из-за абсолютного нонсенса", - рассказал он.

Отметим, что СБУ запретила въезжать Поперечному на территорию страны. В мае у него должен был состояться концерт, но его отменили из-за запрета.

Также он поделился соображениями о том, что стало причиной, по его мнению, запрета СБУ.

"Если обрисовывать все очень дилетантским языком, кому-то сверху в Украине я очень не по душе, и он делает все возможное, чтобы я туда не попал", - сказал комик.

Видео: обращение Поперечного (youtube.com/Данила Поперечный)

Блогер рассказал, что его очень беспокоит невозможность видеться со своей семьей и это главная причина его иска, а не желание заработать денег.

"Мне запретили въезд в страну на три года – в ту, в которой у меня живет семья. И в виду некоторых обстоятельств, которые я не хотел бы озвучивать, некоторые из членов моей семьи не особо мобильны. То есть по факту, дорогое правительство Украины, вы разлучаете меня с моей семьей на три года. С некоторыми ее членами. Спасибо большое", - сообщил Данила Поперечный.

К видео он также приложил часть ответа СБУ на запрос на выяснение причин запрета:

Скриншот видео (youtube.com/Данила Поперечный)

Стендапер добавил, что перед тем, как организовывать концерты в Украине, его команда подала официальный запрос в СБУ на возможность въезда в Украину Поперечному. "Они дали официальное подтверждение. И в последний момент они безосновательно отменяют всю х**ню", - поделился комик.

Напомним, артисты популярного российского коллектива "Квартет И", звезды фильмов "О чем говорят мужчины", "День выборов", "День радио", сообщили, что не будут выступать в оккупированном Крыму.

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