"Я суджуся з цілою країною": російський комік подав до суду на Україну (відео)

Фото: Данило Поперечний (facebook.com/spoontamer)

Стенд-ап блогер не зможе в'їжджати в країну три роки

Популярний російський відеоблогер і стенд-ап комік Данила Поперечний подав до суду на Україну. Про це він повідомив у своєму відеозверненні на YouTube-каналі.

"Ми подали в суд на Україну. Я суджуся, б**ть, з цілою країною через абсолютний нонсенс", - розповів він.

Зазначимо, що СБУ заборонила в'їжджати Поперечному на територію країни. В травні у нього повинен був відбутися концерт, але його скасували через заборону.

Також він поділився міркуваннями про те, що стало причиною, на його думку, заборони СБУ.

"Якщо описувати все дуже дилетантською мовою, комусь зверху в Україні я дуже не по душі, і він робить все можливе, щоб я туди не потрапив", - сказав комік.

Відео: звернення Поперечного (youtube.com/Данила Поперечний)

Блогер розповів, що його дуже турбує неможливість бачитися зі своєю сім'єю і це головна причина його позову, а не бажання заробити грошей.

"Мені заборонили в'їзд в країну на три роки – в ту, в якій у мене живе сім'я. Та через певні обставини, які я не хотів би озвучувати, деякі з членів моєї родини не особливо мобільні. Тобто за фактом, дорогий уряд України, ви розлучаете мене з моєю родиною на три роки. З деякими її членами. Спасибі велике", - повідомив Данила Поперечний.

До відео він також доклав частину відповіді СБУ на запит на з'ясування причин заборони:

Скріншот відео (youtube.com/Данила Поперечний)

Стендапер додав, що перед тим, як організовувати концерти в Україні, його команда подала офіційний запит в СБУ на можливість в'їзду в Україну Поперечному. "Вони дали офіційне підтвердження. І в останній момент вони безпідставно скасовують всю х**ню", - поділився комік.

Нагадаємо, артисти популярного російського колективу "Квартет І", зірки фільмів "Про що говорять чоловіки", "День виборів", "День радіо", повідомили, що не будуть виступати в окупованому Криму.

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