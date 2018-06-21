"Пішли вони в..." Лідер популярного гурту розповів, чому не їде виступати в Росію

Фронтмен Latexfauna розповів, як їх звали з концертами в РФ

Вокаліст і фронтмен популярної української групи Latexfauna Дмитро Зезюлін розповів, чому він не поїде з концертами в Росію. Про це він сказав в ефірі передачі “За Чай.сом".

За його словами, ті, хто каже, що українці повинні "дружити з росіянами", - це "відбиті люди". При цьому музикант зізнався, що в нього є російські корені.

“Раніше мене влітку відправляли оздоровлюватися на море. У мене бабуся і дідусь жили в Феодосії. Відправляли, значить, мене до цих російських родичів тусуватися. Я відчував таку колосальну різницю між людьми! Це абсолютно різні галактики! Українці і росіяни - це такі різні люди, що просто жесть", - сказав він.

За словами Зезюліна, його групу звали виступати в Росії.

Скріншот поста (facebook.com/latexfauna)

“Нас на Камчатку звали недавно. Але ні, звичайно. Я не можу сказати, що я патріот, але... Вони ж там... Росія – це велике зло, і до них їхати... Пішли вони в ср*ку", - підкреслив Дмитро.

Latexfauna - українська дрім-поп-група. Виконує пісні українською мовою і суржиком. Заснована в 2015 році.

Відео з YouTube/MusicInUA

Раніше Андрій Хливнюк в інтерв'ю Styler розповів про життя справжнього меломана, українські реалії і російських фанів.

Відео: РБК-Україна