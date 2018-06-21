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"Пошли они в..." Лидер популярной группы рассказал, почему не едет выступать в Россию

STYLERЗвёзды        21.06.2018 - 07:14
Дмитрий Зезюлин (фото: facebook.com/latexfauna)
Дмитрий Зезюлин (фото: facebook.com/latexfauna)

Фронтмен Latexfauna рассказал, как их звали с концертами в РФ

Вокалист и фронтмен популярной украинской группы Latexfauna Дмитрий Зезюлин рассказал, почему он не поедет с концертами в Россию. Об этом он сказал в эфире передачи “За Чай.com”.

По его словам, те, кто говорит, что украинцы должны “дружить с россиянами”, - это “отбитые люди”. При этом музыкант признался, что у него самого есть российские корни.

“Раньше меня летом отправляли оздоравливаться на море. У меня бабушка и дедушка жили в Феодосии. Отправляли, значит, меня к этим российским родственничкам тусоваться. Я чувствовал такую колоссальную разницу между людьми! Это абсолютно разные галактики! Украинцы и россияне - это такие разные люди, что просто жесть”, - сказал он.

По словам Зезюлина, его группу звали выступать в Россию.

Скриншот поста (facebook.com/latexfauna)

“Нас на Камчатку звали недавно. Но нет, конечно. Я не могу сказать, что я патриот, но... Они же там... Россия – это большое зло, и к ним ехать... Пошли они в ж*пу”, - подчеркнул Дмитрий.

Latexfauna - украинская дрим-поп-группа. Исполняет песни на украинском языке и на суржике. Основана в 2015 году.

Видео с YouTube/MusicInUA

Ранее Андрей Хлывнюк в интервью Styler рассказал о жизни настоящего меломана, украинских реалиях и российских фанах.

Видео: РБК-Украина

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Теги: Россия, гастроли, артист
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