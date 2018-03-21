Потап і Настя, "Время и Стекло", Оля Полякова: як українському режисерові вдається знімати кліпи-мільйонники

Кліпмейкер розкрив свої секрети в роботі

Популярний український кліпмейкер Леонід Колосовський, який знімав відео для Потапа і Насті Каменських, Олі Полякової, гурту "Время и Стекло" та інших, розповів, як йому вдається робити кліпи-мільйонники. Своїм секретом і досвідом він поділився в інтерв'ю "Сегодня".

Леонід Колосовський заявив, що йому легко дається знімати популярні кліпи.

"Дуже просто (посміхається). Послідовність дій така – слухаєш пісню, придумуєш сценарій, потім набираєш команду, знімаєш, монтуєш і випускаєш. Є певні прийоми й елементи, які я люблю. Наприклад, різного роду переміщення. Десь це пов'язано з жанром, стилістикою, а десь – з прийомами відео", - зазначив режисер.

"Складнощів багато, але, напевно, найважче, йти в безсонні ночі з думками про майбутній кліп. Це фізично важко, постійно думаєш чи виходить у тебе все. Багато труднощів здаються непереборними навіть перед тим, як ми починаємо знімати. Наприклад, чи зв'яжуться кадри монтажно, чи увійде весь відзнятий матеріал в сюжет, чи зможеш ти відтворити історію так, як уявляв?! З досвідом, відповіді на ці питання приходять швидше..." – додав він.

Режисер зазначив, що всі його зйомки були складними, простих він не пам'ятає.

"Найскладніші ті, які починаються не з ранку, а з ночі. Але все одно, як би не було фізично важко, робочий процес на майданчику проходить на позитиві! Завжди з посмішкою згадую зйомки кліпу на пісню "На стиле" гурту "Время и Стекло", які видалися на кінець року", - зазначив він.

"Весь грудень був насиченим і продуктивним, тому крайній кліп давався нелегко – команда думками вже полетіла на відпочинок. А я люблю знімати довго, поки не доб'юся потрібного кадру. Але, незважаючи на втому, завдяки згуртованості і професіоналізму артистів, зйомки пройшли в прекрасному настрої. Як результат – неймовірна відеоробота, яка на сьогодні налічує 108 мільйонів переглядів!" – підкреслив Колосовський.

Він поділився деталями своєї роботи з дуетами Потап та Настя і "Время и Стекло".

"Є група "Время и Стекло" до кліпу "Ім'я 505" і є після. Це абсолютно змінило їх, мене і ринок в цілому", - підкреслив режисер.

Відео: "Время и Стекло" - "Имя 505" (YouTube/Время и Стекло)

Відео: "Время и Стекло - "На стиле" (YouTube/Время и Стекло)

Зараз Колосовський співпрацює з Потапом (Олексієм Потапенко) та Іриною Горовою. Зокрема, він знімає кліпи MOZGI Entertainment. Не так давно він працював з дуетом Потапа і Насті Каменських, режисер прокоментував їх перерву.

"З ними я "виріс"... Ці артисти в якійсь мірі, також росли зі мною. Ми пліч о пліч пройшли їх спільний творчий шлях. Але це нормальна еволюція колективу. У Потапа і Насті – свої плани на життя, адже це два окремо взятих творця. Кожен з них заслужив на сольне бачення себе. Але, можливо, це лише пауза!" – зазначив кліпмейкер.

Відео: Потап і Настя – "Бумдиггибай" (YouTube/Потап і Настя)

Відео: Оля Полякова – "Шлепки" (YouTube/Оля Полякова)

"Ми не змінювали образ Олі, адже він вже був таким, що склався. Я лише подав його у театралізованій і мультиплікаційній манері, яка, на мій погляд, виглядала цікаво і незвично. Можливо, якась казковість, нереалістичність та прищепилася до артистці після виходу цього кліпу", - розповів кліпмейкер про кліпі "Шлепки" Олі Полякової.

Колосовський зняв "Шлепки" для Олі Полякової, "Все пучком", "Стиль собачки", "У мами", "Бумдиггибай" та інші для Потапа і Насті, "Имя 505", "На стиле" для "Время и Стекло" та інші кліпи.

До речі, нещодавно "Время и Стекло" представили нове відео.