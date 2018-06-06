Свято на двох: з'явилося яскраве відео з дня народження Потапа і Каменських

Зірка показала ролик з вечірки

Відомі українські виконавці Настя Каменських (NK) і Олексій Потапенко (Потап) у травні відзначили спільний день народження. Співачка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram відео зі свята.

Виконавці влаштували вечірку в кубинському стилі. На святі були запальні танці, яскраві квіти, великий торт і багато різної випивки.

Каменських, якій виповнився 31 рік, народилася 4 травня, а 37-річний Потап – 8-го.

"Дякую всім друзям і гостям за те, які ви веселі та прикольні!" – написала Каменських.

Публікація від Настя Каменських (@kamenskux) 5 Черв 2018 в 5:20 PDT

Відео: День народження Потапа і Каменських instagram.com/kamenskux)

На вечірці були присутні Джамала з чоловіком Бекіром Сулеймановим, учасники гурту "Время и Стекло" Надія Дорофєєва та Олексій "Позитив" Завгородній, чоловік Дорофєєвої Володимир Дантес, Мішель Андраде, Ірина Горова та інші.

Раніше повідомлялося, Потап відсвяткував 37-річчя.

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