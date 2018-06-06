Праздник на двоих: появилось яркое видео со дня рождения Потапа и Каменских

Звезда показала ролик с вечеринки

Известные украинские исполнители Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) в мае отметили совместный день рождения. Певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео с праздника.

Исполнители устроили вечеринку в кубинском стиле. На празднике были зажигательные танцы, яркие цветы, большой торт и много разной выпивки.

Каменских, которой исполнился 31 год, родилась 4 мая, а 37-летний Потап – 8-го.

"Спасибо всем друзьям и гостьям за то, какие вы веселые и прикольные!" – написала Каменских.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 5 Июн 2018 в 5:20 PDT

Видео: День рождения Потапа и Каменских (instagram.com/kamenskux)

На вечеринке присутствовали Джамала с супругом Бекиром Сулеймановым, участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний, муж Надежды Дорофеевой Владимир Дантес, Мишель Андраде, Ирина Горовая и другие.

Ранее сообщалось, как Потап отпраздновал 37-летие.

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