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Праздник на двоих: появилось яркое видео со дня рождения Потапа и Каменских

STYLERЗвёзды        06.06.2018 - 11:38
Фото: Потап и Настя Каменских (facebook.com/potapinastya)
Фото: Потап и Настя Каменских (facebook.com/potapinastya)

Звезда показала ролик с вечеринки

Известные украинские исполнители Настя Каменских (NK) и Алексей Потапенко (Потап) в мае отметили совместный день рождения. Певица опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео с праздника.

Исполнители устроили вечеринку в кубинском стиле. На празднике были зажигательные танцы, яркие цветы, большой торт и много разной выпивки.

Каменских, которой исполнился 31 год, родилась 4 мая, а 37-летний Потап – 8-го.

"Спасибо всем друзьям и гостьям за то, какие вы веселые и прикольные!" – написала Каменских.

Видео: День рождения Потапа и Каменских (instagram.com/kamenskux)

На вечеринке присутствовали Джамала с супругом Бекиром Сулеймановым, участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний, муж Надежды Дорофеевой Владимир Дантес, Мишель Андраде, Ирина Горовая и другие.

Ранее сообщалось, как Потап отпраздновал 37-летие.

Что вы не знали о NК? (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: день рождения, Потап, Настя Каменских
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