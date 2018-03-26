Знамення? В мережі з'явилося відео з маленькою Меган Маркл в ролі королеви (відео)

Наречена принца Гаррі приміряла корону ще в дитинстві

Стало відомо, що наречена принца Гаррі – американська актриса Меган Маркл приміряла корону ще в дитинстві. У мережі з'явилося відео 1990 року, в якому восьмирічна Меган в короні грає королеву Великобританії. Про це повідомляє Daily Mail.

Відео було зняте на дні народження подруги 8-річної Маркл - Нінакі Прідді.

"Ми розігрували сценку, яка називалася "Ваша королівська високість", і її головною зіркою була Меган. Це все дуже кумедно, якщо враховувати те, що зараз відбувається в її житті", - розповіла Прідді виданню Daily Mail.

Відео: Меган Маркл вбралася королевою 8 років (YouTube/Breaking News)

Нагадаємо, що 19 травня 2018 року відбудеться весілля 36-річної американської актриси Меган Маркл і 33-річного онука королеви Великобританії Єлизавети II принца Гаррі.

Після весілля зірку серіалу "Форс-мажори" будуть називати "її королівська високість принцеса Уельська". Оскільки після церемонії принц Гаррі отримає новий титул, і, імовірно, стане герцогом Сассекським, то Меган стане герцогинею Сассекською. Тобто повний титул актриси буде звучати так: "її королівська високість принцеса Уельська і герцогиня Сассекська".

Раніше повідомлялося, що королева Єлизавета II офіційно благословила шлюб принца Гаррі з Меган Маркл.

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