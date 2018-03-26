Предзнаменование? В сети появилось видео с маленькой Меган Маркл в роли королевы (видео)

Невеста принца Гарри примерила корону еще в детстве

Стало известно, что невеста принца Гарри – американская актриса Меган Маркл примерила корону еще в детстве. В сети появилось видео 1990 года, в котором восьмилетняя Меган в короне играет королеву Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Видео было снято на дне рождения подруги 8-летней Маркл - Нинаки Придди.

"Мы разыгрывали сценку, которая называлась "Ваше королевское высочество", и ее главной звездой была Меган. Это все очень забавно, если учитывать то, что сейчас происходит в ее жизни", - рассказала Придди изданию Daily Mail.

Видео: Меган Маркл нарядилась королевой в 8 лет (YouTube/Breaking News)

Напомним, что 19 мая 2018 года состоится свадьба 36-летней американской актрисы Меган Маркл и 33-летнего внука королевы Великобритании Елизаветы II - принца Гарри.

После свадьбы звезду сериала "Форс-мажоры" будут называть "ее королевское высочество принцесса Уэльская". Поскольку после церемонии принц Гарри получит новый титул, и, предположительно, станет герцогом Сассекским, то Меган станет герцогиней Сассекской. То есть полный титул актрисы будет звучать так: "ее королевское высочество принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская".

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II официально благословила брак принца Гарри с Меган Маркл.

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