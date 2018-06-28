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"Переслідували і загрожувала": Катя Бужинська зіткнулася з фанаткою-сталкером

STYLERЗірки        28.06.2018 - 11:54
Фото: Катя Бужинська (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Фото: Катя Бужинська (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Співачку переслідує нав'язлива прихильниця

Українську співачку Катю Бужинську переслідує фанатка, яка загрожує її друзям і видає себе за далеку родичку. Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Не дуже здорова дівчинка-фанатка спочатку вимагала постійної уваги і спілкування з нею по телефону і в месенджерах, потім намагалася вимагати гроші та подарунки у моїх друзів і знайомих. А коли не отримувала бажане - переслідувала їх і погрожувала. Серед методів фанатки-переслідувача були і спроби видати себе за близьку мені людину: вона представлялася моєю далекою родичкою, сестрою, моїм співробітником і навіть моїм піар-менеджером", - розповіла співачка.

Бужинська відзначила, що історія набула новий виток.

"Кілька днів тому ця історія набула новий виток - дівчинка придумала, що мій чоловік і я погрожуємо їй, і тепер шукає в соціальних мережах журналістів і навіть співробітників правоохоронних органів, щоб організувати свій захист від "страшної" Катерини Бужинської", - додала зірка.

Скріншот поста (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Раніше Катя Бужинська показала миле фото дітей у вишиванках.

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Теги: співачка, Фанаты
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