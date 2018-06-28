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"Преследовала и угрожала": Катя Бужинская столкнулась с фанаткой-сталкером

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 11:54
Фото: Катя Бужинска (facebook.com/katyabuzhynskaya)
Фото: Катя Бужинска (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Певицу преследует навязчивая поклонница

Украинскую певицу Катю Бужинскую преследует фанатка, которая угрожает ее друзьям и выдает себя за дальнюю родственницу. Об этом звезда рассказала на своей странице в Facebook.

"Не очень здоровая девочка-фанатка сначала требовала постоянного внимания и общения с ней по телефону и в мессенджерах, затем пыталась вымогать деньги и подарки у моих друзей и знакомых. А когда не получала желаемое – преследовала их и угрожала. Среди методов фанатки-преследователя были и попытки выдать себя за близкого мне человека: она представлялась моей дальней родственницей, сестрой, моим сотрудником и даже моим пиар-менеджером", - рассказала певица.

Бужинская отметила, что история приобрела новый виток.

"Несколько дней назад эта история приобрела новый виток – девочка придумала, что мой муж и я угрожаем ей, и теперь ищет в социальных сетях журналистов и даже сотрудников правоохранительных органов, чтобы организовать свою защиту от "страшной" Екатерины Бужинской", - добавила звезда.

Скриншот поста (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Ранее Катя Бужинская показала милое фото детей в вышиванках.

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