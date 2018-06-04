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"Промосковські послідовники": у Тернополі вимагають скасувати концерт гурту Потапа

STYLERЗірки        04.06.2018 - 11:01
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Активісти закликали бойкотувати артистів

У Тернополі активісти місцевого "Правого сектора" вимагають скасувати концерт репера та продюсера Потапа і його гурту MOZGI, запланований на 8 червня. Про це повідомляється на сторінці організації у соцмережі Facebook.

"Заява "Правого сектора" Тернопільської області щодо концерту Потапа і гурту "MOZGI" в Тернополі. Поки війна йде на сході країни, промосковські послідовники продовжують культурну експансію по всій території. Зараз це черговий концерт низькосортної російської попси Mozgi на чолі з Потапом, який вже отримував на горіхи у Тернополі в часи Януковича і з тих пір не з'являвся", - написали в мережі.

Нагадаємо, в 2014 році Потап зняв штани перед росіянами.

Скріншот (facebook.com/rs.ternopil)

"Крім того, не можна пробачати морально ганебного вчинку Потапа, а саме виступи в Росії з опущеними штанами. Саме в такому образі він представлявся українським співаком. "Правий сектор" Тернопільської області вважає ці вчинки такими, що підривають репутацію України і знищують значимість такого терміна, як народний артист України, а також знищують українську культуру і патріотичне середовище", - зазначили в спільноті.

"Ми оголошуємо бойкот концерту Потапа і групи "MOZGI", і розцінюємо його як явище, яке сприяє експансії російської культури і загрожує культурному становищу країни. Особливо під час війни", - підкреслили активісти у своїй заяві.

"Тому закликаємо всіх свідомих українців, представників культури, музикантів, прийти і продемонструвати, що нам не потрібен пострадянський, низькосортний, російськомовний шлак. Залишаємо за собою право діяти в інтересах України і захищати її всіма доступними методами", - додали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/rs.ternopil)

Раніше Потап і його команда представили україномовну пісню.

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Теги: Потап, Артисты
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