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"Просто розважальний об'єкт": українська актриса звинуватила театр в ігноруванні війни на Донбасі

STYLERЗірки        24.03.2018 - 12:49
Фото: Римма Зюбіна (facebook.com uafilmacademy
Фото: Римма Зюбіна (facebook.com uafilmacademy

За словами артистки, театр просто розважає глядача

Українська актриса театру і кіно Римма Зюбіна повідомила, що театр абсолютно не реагує на події, що відбуваються на Донбасі. Про це повідомила в інтерв'ю "Детектор Медіа" За словами артистки, українські драматурги, на відміну від зарубіжних, не піднімають у своїх постановках тему війни на сході України.

"Мій чоловік поставив за п'єсою литовського драматурга спектакль у Кракові, він стосується в тому числі і ситуації на Донбасі. Його на прес-конференції запитали: "А як український театр сьогодні реагує на події у країні?". Чому литовський драматург пише про війну на Донбасі, а українські драматурги не пишуть про війну? А українські театри майже не реагують. На мій погляд, український театр не реагує на те, що відбувається в країні", - сказала Зюбіна.

Цитату можна почути на відео з 5:24 хвилини.

Відео: Римма Зюбіна (YouTube/Відеотека)

"За чотири роки можна було подати цю тему. Є сюжети, є сюжети у Шекспіра, у Ануя. Наш театр відірваний у гіршому сенсі цього слова, театр перетворюється просто в розважальний об'єкт. А для мене театр ніколи не був таким", - поділилася своєю думкою актриса

Як раніше писав Styler, українська актриса Римма Зюбіна, яка зіграла у фільмі "Гніздо горлиці", розповіла, чому перестала зніматися в українських серіалах.

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Теги: Донбасс, актриса
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