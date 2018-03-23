"Об этом все молчат": украинская актриса рассказала, почему перестала сниматься в сериалах

Звезда говорит, что продукт производится для РФ

Украинская актриса Римма Зюбина, которая сыграла в фильме "Гнездо горлицы", рассказала, почему перестала сниматься в украинский сериалах. О причинах она заявила в интервью "Детектору медиа".

"Я сейчас в полном кинопростое. Потому что все сериалы до сих пор снимаются для России, а я еще в 2014 году сказала, что я не буду сниматься (для России - ред.). На сегодняшний день в Киеве снимается все для России. В телеэфире об этом все все знают и молчат. Я постоянно говорю-говорю, но ничего от этого не меняется", - сказала Римма Зюбина.

Видео: Римма Зюбина (youtube.com/TKvideoteka)

В 2017 году у актрисы было всего шесть съемочных дней.

"Я - актриса, которая не снимается в этой стране, несмотря на все отзывы и награды после "Гнезда горлицы", - отметила она.

Зюбина добавила, что получает множество приглашений по работе в коммерческих театральных постановках. Но играть в них актриса отказывается.

"Для меня это не тот материал, на который нужно размениваться", - призналась актриса.

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