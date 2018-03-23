Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Про це всі мовчать": українська актриса розповіла, чому перестала зніматися в серіалах

STYLERЗірки        23.03.2018 - 15:52
Фото: Римма Зюбіна (Максим Голубєв facebook)
Фото: Римма Зюбіна (Максим Голубєв facebook)

Зірка каже, що продукт виробляється для РФ

Українська актриса Римма Зюбіна, яка зіграла у фільмі "Гніздо горлиці", розповіла, чому перестала зніматися в український серіалах. Про причини вона заявила в інтерв'ю "Детектору медіа".

"Я зараз у повному кинопростое. Тому що всі серіали досі знімаються для Росії, а я ще в 2014 році сказала, що я не буду зніматися (для Росії - ред.). На сьогоднішній день в Києві знімається все для Росії. В телеефірі про це всі знають і мовчать. Я постійно говорю-говорю, але нічого від цього не змінюється", - сказала Римма Зюбіна.

Відео: Римма Зюбіна (youtube.com/TKvideoteka)

У 2017 році у актриси було всього шість знімальних днів.

"Я - актриса, яка не знімається в цій країні, незважаючи на всі відгуки і нагороди після "Гніздо горлиці", - зазначила вона.

Зюбіна додала, що отримує багато запрошень по роботі в комерційних театральних постановках. Але грати в них актриса відмовляється.

"Для мене це не той матеріал, на який потрібно зважати", - зізналася актриса.

Раніше відома актриса розповіла про поведінку політиків у театрі.

Стало відомо, хто з державних діячів відвідував театральні постановки.

Відомий український гурт "Даха Браха" висловився про виступи в Росії (відео: STYLER.rbc.ua)

Зірка "Сексу у великому місті" планує стати губернатором Нью-Йорка Анджеліна Джолі пояснила, чому приймає ванну в присутності дітей
Теги: актриса
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top