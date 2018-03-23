"Про це всі мовчать": українська актриса розповіла, чому перестала зніматися в серіалах

Зірка каже, що продукт виробляється для РФ
Українська актриса Римма Зюбіна, яка зіграла у фільмі "Гніздо горлиці", розповіла, чому перестала зніматися в український серіалах. Про причини вона заявила в інтерв'ю "Детектору медіа".
"Я зараз у повному кинопростое. Тому що всі серіали досі знімаються для Росії, а я ще в 2014 році сказала, що я не буду зніматися (для Росії - ред.). На сьогоднішній день в Києві знімається все для Росії. В телеефірі про це всі знають і мовчать. Я постійно говорю-говорю, але нічого від цього не змінюється", - сказала Римма Зюбіна.
Відео: Римма Зюбіна (youtube.com/TKvideoteka)
У 2017 році у актриси було всього шість знімальних днів.
"Я - актриса, яка не знімається в цій країні, незважаючи на всі відгуки і нагороди після "Гніздо горлиці", - зазначила вона.
Зюбіна додала, що отримує багато запрошень по роботі в комерційних театральних постановках. Але грати в них актриса відмовляється.
"Для мене це не той матеріал, на який потрібно зважати", - зізналася актриса.
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