"Прямо Халк": Зеленський похвалився атлетичною статурою (фото)

Шанувальники були в захваті від гарної фізичної форми свого кумира

Популярний український комік, ідейний натхненник гумористичного проекту "Студія Квартал 95", актор і шоумен Володимир Зеленський опублікував у своєму Instagram кілька фото, зроблених під час відвідування спортзалу.

На першому знімку гуморист і його фітнес-тренер посміхаються в камеру.

Фото: Зеленський в спортзалі (instagram.com/zelenskiy_official)

А на другому Зеленський зображений з гантелями в руках, і всім своїм виглядом показує наскільки сконцентрований на виконанні фізичної вправи.

Фото: Зеленський в спортзалі (instagram.com/zelenskiy_official)

Також Володимир показав фото ранкової зарядки зі своїми колегами по "Кварталу".

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Шанувальники були в захваті від гарної фізичної форми свого кумира. Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на ці фото.

"Блін, Володимир - крутий, фанатію від його творчості"; "З котлети ,атлети? Пам'ятаю чиїсь слова"; "Прямо Халк"; "Сталоне і Шварценеггер відпочивають. Обожнюємо тебе будь-якого", - пишуть фанати коміка.

Скріншот коментарів (instagram.com/zelenskiy_official)

До речі, комік завів навіть спортивний влог на YouTube. Там він ділиться вправами і рецептами правильного харчування. Але в останній час шоумен забув про своє влоге, адже останнє відео там з'являлося кілька місяців тому.

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