"Прямо Халк": Зеленский похвастался атлетическим телосложением (фото)

Поклонники были в восторге от красивой физической формы своего кумира

Популярный украинский комик, идейный вдохновитель юмористического проекта "Студия Квартал 95", актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram несколько фото, сделанных во время посещения спортзала.

На первом снимке юморист и его фитнес-тренер улыбаются в камеру.

Фото: Зеленский в спортзале (instagram.com/zelenskiy_official)

А на втором Зеленский запечатлен с гантелями в руках и всем своим видом показывает насколько сконцентрирован на выполнении физического упражнения.

Фото: Зеленский в спортзале (instagram.com/zelenskiy_official)

Также Владимир показал фото утренней зарадки со своими коллегами по "Кварталу".

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Поклонники были в восторге от красивой физической формы своего кумира. Пользователи соцсети бурно отреагировали на эти фото.

"Блин, Владимир - крутой, фанатею от его творчества"; "С котлеты ,в атлеты? Помню чьи-то слова"; "Прямо Халк"; "Сталоне и Шварценеггер отдыхают. Обожаем тебя любого", - пишут фанаты комика.

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

К слову, комик завел даже спортивный влог на YouTube. Там он делится упражнениями и рецептами правильного питания. Но в последнее время шоумен забыл о своем влоге, ведь последнее видео там появлялось несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось, что Зеленский в образе Тины Кароль потроллил Полякову (видео).

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