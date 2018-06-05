Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Прямо Халк": Зеленский похвастался атлетическим телосложением (фото)

STYLERЗвёзды        05.06.2018 - 17:02
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Поклонники были в восторге от красивой физической формы своего кумира

Популярный украинский комик, идейный вдохновитель юмористического проекта "Студия Квартал 95", актер и шоумен Владимир Зеленский опубликовал в своем Instagram несколько фото, сделанных во время посещения спортзала.

На первом снимке юморист и его фитнес-тренер улыбаются в камеру.

Фото: Зеленский в спортзале (instagram.com/zelenskiy_official)

А на втором Зеленский запечатлен с гантелями в руках и всем своим видом показывает насколько сконцентрирован на выполнении физического упражнения.

Фото: Зеленский в спортзале (instagram.com/zelenskiy_official)

Также Владимир показал фото утренней зарадки со своими коллегами по "Кварталу".

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Поклонники были в восторге от красивой физической формы своего кумира. Пользователи соцсети бурно отреагировали на эти фото.

"Блин, Владимир - крутой, фанатею от его творчества"; "С котлеты ,в атлеты? Помню чьи-то слова"; "Прямо Халк"; "Сталоне и Шварценеггер отдыхают. Обожаем тебя любого", - пишут фанаты комика.

Скриншот комментариев (instagram.com/zelenskiy_official)

К слову, комик завел даже спортивный влог на YouTube. Там он делится упражнениями и рецептами правильного питания. Но в последнее время шоумен забыл о своем влоге, ведь последнее видео там появлялось несколько месяцев назад.

Ранее сообщалось, что Зеленский в образе Тины Кароль потроллил Полякову (видео).

Что вы не знали о легендарном коллективе

"Славко Бобуленский": украинцы нашли идеального кандидата в президенты "Утро начинает с сериала "Друзья": Зеленский, Кошевой, Дорофеева рассказали о любимых фильмах и сериалах
Теги: Владимир Зеленский
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top