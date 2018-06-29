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У Пугачової з Галкіним з'явилася ще одна дитина

STYLERЗірки        29.06.2018 - 12:18
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)
Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (instagram.com/maxgalkinru)

У зіркової пари тепер є третя дитина

29 червня стало відомо про те, що у російської зірки Алли Пугачової і її чоловіка та пародиста Максима Галкіна з'явилась третя дитина. Про це повідомляє російське видання "Московський комсомолець".

Фото: Алла Пугачова і Максим Галкін (peopletalk.ua/facebook)

Пара оформила опіку над сином рідного брата Пугачової Євгена, який помер кілька років тому.

Племінник Примадонни російської естради Влад Пугачов дуже довго вживав наркотики. Він навіть проходив лікування в реабілітаційному центрі, де й познайомився з майбутньою цивільною дружиною, яка теж намагалася позбутися від наркозалежності. Спочатку парі це вдалося і у них народився син. Але щастя тривало не довго, і Влад став інвалідом.

Алла Пугачова вирішила врятувати родича. Тепер він живе в сім'ї артистки.

Нагадаємо, відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко вперше показав новонароджену дочку.

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Теги: Алла Пугачова, Максим Галкін, дитина
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