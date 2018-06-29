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У Пугачевой с Галкиным появился еще один ребенок

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 12:18
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)
Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

У звездной пары теперь есть третий ребенок

29 июня стало известно о том, что у российской звезды Аллы Пугачевой и ее супруга и пародиста Максима Галкина появился третий ребенок. Об этом сообщает российское издание "Московский комсомолец".

Фото: Алла Пугачева и Максим Галкин (peopletalk.ru/facebook)

Пара оформила опеку над сыном родного брата Пугачевой Евгения, который умер несколько лет назад.

Племянник Примадонны русской эстрады Влад Пугачев очень долго употреблял наркотики. Он даже проходил лечение в реабилитационном центре, где и познакомился с будущей гражданской супругой, которая тоже пыталась избавиться от наркозависимости. Сначала паре это удалось и у них родился сын. Но счастье продлилось не долго, и Влад стал инвалидом.

Алла Пугачева решила спасти родственника. Теперь он живет в семье артистки.

Напомним, известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко впервые показал новорожденную дочь.

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Теги: Алла Пугачева, Максим Галкин, ребенок
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