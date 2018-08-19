"Нехай ревнує, іноді корисно": вагітна Тарабарова опублікувала провокаційний знімок (фото)

Фото: Світлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova)

Співачка часто публікує знімки зі своїм улюбленим псом

Українська виконавиця TARABAROVA, яка зараз знаходиться на останньому місяці вагітності, опублікувала в соціальній мережі Instagram провокаційне фото. На знімку вона зображена з представником сімейства котячих, а в підписі додала, що її улюблений пес, швидше за все, не простить їй таку дружбу.

"Думаю, після цього фото мій пес навряд чи впустить мене додому. Нехай ревнує, іноді корисно!" — пише артистка під знімком.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/tarabarova

Фото: (instagram.com/tarabarova)

Слід нагадати, що Світлана Тарабарова дуже любить свого домашнього улюбленця і часто публікує знімки та відеозаписи за його участі.

Нещодавно вона навіть публікувала відео, на якому розмовляла зі своїм псом Елвіном. Що вже говорити, до цього Тарабарова прийшла в студію "1+1" зі своїм псом.

Фото: (instagram.com/tarabarova)

Допис, поширений користувачем @tarabarova 16 Сер 2018 р. о 9:04 PDT

Відео: (instagram.com/tarabarova)

Нещодавно ми писали, що Світлана Тарабарова вперше вийшла в світ після оголошення про вагітність.

До цього співачка розкрила головний секрет своєї краси.

Раніше Світлана Тарабарова розповіла, що думає про українських артистів, які виступають в РФ.

Відео: (video.rbc.ua)