"Розвинена містечкова свідомість": продюсер Лободи розкритикувала музичні премії в Україні

Продюсер Лободи Нателла Крапівіна розповіла, чому опальну співачку не нагороджують в Україні

Продюсер опальної Світлани Лободи та її близька подруга Нателла Крапівіна поділилася своїми роздумами про те, чому співачці дають високих нагород в Україні, в той час як в РФ її творчість дуже популярно. Про це передає kp.ua.

Крапівіна заявила, що в Україні як і раніше сильно розвинена "містечкова свідомість, клановість".

"Не хочу нікого ображати, але цей провінційний синдромчик дуже активно присутній, і чим більше ми розвиваємося, тим очевидніше стає", - каже продюсер Лободи.

Вона розкритикувала українські музичні конкурси та канали.

"Будь-музичний ресурс, будь то канал М1, премія Yuna і т. д., не повинен жити в межах своєї капсули. Не можна бути настільки залежними від власного его і керуватися виключно суб'єктивною думкою або настроєм у виборі кращих", - говорить Нателла.

Крапівіна вважає Лободу найпопулярнішою артисткою СНД.

"Є об'єктивна реальність, і вона така, що Лобода сьогодні є людиною визначальним у шоу-бізнесі. Її затребуваність настільки висока, що у мене немає дат до кінця 2019-го. Вона сьогодні - сама популярна артистка СНД. Без перебільшення", - зазначила продюсер.

За її словами, в музичних преміях повинен бути об'єктивний фактор.

"Я не хочу размусоливать тему з каналом М1, я дуже поважаю і Баграєва Миколу Георгійовича, і Сергія Перцева (власник і гендиректор каналу М1), я знаю цих людей дуже багато років, вони так вирішили - нехай це залишиться з ними. Але навіть без них ми отримали більше 12 премій за підсумками 2017 року", - заявила Крапівіна.

Нателла поскаржилася, що талант її підопічної в Україні незаслужено недооцінили. В той час, як багато хто інші зірки, незважаючи на виступи в РФ, отримують українські нагороди.

"А чому ж вони тоді не перевели багатьох інших артистів (з категорії українських артистів у російські), які так само гастролюють в РФ? По-моєму, багато гастролює в Росії, в підсумку отримали ті ж премії.Не буду називати, це не коректно. Але, тим не менш... дуже багато тих, хто раніше гастролює і там, і тут (і в РФ і в Україні) ", - сказала продюсер Лободи.

Раніше Нателла Крапівіна зазначила, що вагітність Лободи була незапланованою, але бажаною.

Світлана Лобода: наша чи не наша