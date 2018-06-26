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Refinders випустили альбом про роль людини в сучасному суспільстві

STYLERЗірки        26.06.2018 - 04:25
Refinders (фото: прес-служба групи)
Refinders (фото: прес-служба групи)

Refinders працювали над альбомом півтора року

Вийшов дебютний альбом українського синт-поп проекту Refinders. Ідеологи проекту Влад Велєєв і Євген Якушко створили меломанскую запис, що ввібрав в себе найкраще з європейської електронної музики відразу декількох різних епох.

"Ми працювали над альбомом півтора року. Довго шукали себе. В один день я співав баладу під піаніно, в інший ми несамовито крутили ручки синтезаторів під ламаний біт. Іноді відкриваєш наші старі записи і сам дивуєшся тому, як і в якому настрої вони могли бути створені", - каже Влад.

Музикант зізнається, що разом з другим учасником Refinders Женею Якушко вони довго шукали потрібну форму. У кінцевому рахунку, в альбомі вмістилася вся палітра звуків - живі інструменти і аналогові синтезатори.

Refinders (фото: прес-служба групи)

Зміст альбому - під стать. Яскрава і разом з тим гнітюча атмосфера кіберпанку. Монументальна меланхолія, якою пронизані всі великі антиутопії від Оруелла до "Той, що біжить по лезу".

"Роль людини в сучасному суспільстві, самотність, любов, свобода, саморуйнування, творчий пошук, шаблони, омани і, нарешті, знову любов. Наші пісні про це", - кажуть музиканти.

Refinders - Skin Effect (Full Album)

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Теги: украинская музыка
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