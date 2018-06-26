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Refinders выпустили альбом о роли человека в современном обществе

STYLERЗвёзды        26.06.2018 - 04:25
Refinders (фото: пресс-служба группы)
Refinders (фото: пресс-служба группы)

Refinders работали над альбомом полтора года

Вышел дебютный альбом украинского синт-поп проекта Refinders. Идеологи проекта Влад Велеев и Евгений Якушко создали меломанскую запись, впитавшую в себя лучшее из европейской электронной музыки сразу нескольких разных эпох. 

"Мы работали над альбомом полтора года. Долго искали себя. В один день я пел балладу под пианино, в другой мы неистово крутили ручки синтезаторов под ломаный бит. Иногда открываешь наши старые записи и сам удивляешься тому, как и в каком настроении они могли быть созданы", - говорит Влад.

Музыкант признается, что вместе со вторым участником Refinders Женей Якушко они долго искали нужную форму. В конечном счете, в альбоме уместилась вся палитра звуков - живые инструменты и аналоговые синтезаторы.

Refinders (фото: пресс-служба группы)

Содержание альбома - под стать. Яркая и вместе с тем гнетущая атмосфера киберпанка. Монументальная меланхолия, которой пронизаны все великие антиутопии от Оруэлла до "Бегущего по лезвию".

"Роль человека в современном обществе, одиночество, любовь, свобода, саморазрушение, творческий поиск, шаблоны, заблуждения и, наконец, снова любовь. Наши песни об этом", - говорят музыканты.

Refinders - Skin Effect (Full Album)

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Теги: украинская музыка
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