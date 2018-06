Роберт де Ніро обматюкав Трампа в прямому ефірі (відео)

Актор вилаявся, перебуваючи на сцені

Знаменитий голлівудський актор Роберт де Ніро не стримав емоцій і обматюкав президента США Дональда Трампа. Випадок стався на церемонії вручення премії "Тоні" в Radio City Music Hall в Нью-Йорку, яка відбулася 11 червня.

Актор повинен був оголосити виступ рокера і фолк-музиканта Брюса Спрінгстіна, який переміг у одній з номінацій. Але перш ніж це зробити, де Ніро обрушився з критикою і лайкою на адресу президента США.

"Я збираюся сказати. F*ck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки F*ck Trump", - сказав актор.

Відео: Роберт де Ніро обматюкав Трампа (twitter.com/Variety)

Зал зустрів словами зірки бурхливими оваціями.

Канал CBS, який транслював вручення, вирізав лайки. Але в мережу потрапив уривок промови актора.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM