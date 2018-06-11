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Роберт де Ніро обматюкав Трампа в прямому ефірі (відео)

STYLERЗірки        11.06.2018 - 15:04
Фото: Роберт де Ніро (facebook.com Robert-DeNiro)
Фото: Роберт де Ніро (facebook.com Robert-DeNiro)

Актор вилаявся, перебуваючи на сцені

Знаменитий голлівудський актор Роберт де Ніро не стримав емоцій і обматюкав президента США Дональда Трампа. Випадок стався на церемонії вручення премії "Тоні" в Radio City Music Hall в Нью-Йорку, яка відбулася 11 червня.

Актор повинен був оголосити виступ рокера і фолк-музиканта Брюса Спрінгстіна, який переміг у одній з номінацій. Але перш ніж це зробити, де Ніро обрушився з критикою і лайкою на адресу президента США.

"Я збираюся сказати. F*ck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки F*ck Trump", - сказав актор.

 


 

Відео: Роберт де Ніро обматюкав Трампа (twitter.com/Variety)

Зал зустрів словами зірки бурхливими оваціями.

Канал CBS, який транслював вручення, вирізав лайки. Але в мережу потрапив уривок промови актора.

 


 

Відео: Роберт де Ніро обматюкав Трампа (twitter.com/RobbieBarstool)

Раніше Каньє Уест висловився про діяльність Дональда Трампа.

Американський репер і дизайнер Каньє Уест у себе в Twitter підтримав діяльність президента США Дональда Трампа і назвав його своїм братом.

Чого ви не знали про найзнаменитішого ревізорі

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Теги: Дональд Трамп, Роберт де Ніро
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