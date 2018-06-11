Роберт де Ніро обматюкав Трампа в прямому ефірі (відео)

Актор вилаявся, перебуваючи на сцені
Знаменитий голлівудський актор Роберт де Ніро не стримав емоцій і обматюкав президента США Дональда Трампа. Випадок стався на церемонії вручення премії "Тоні" в Radio City Music Hall в Нью-Йорку, яка відбулася 11 червня.
Актор повинен був оголосити виступ рокера і фолк-музиканта Брюса Спрінгстіна, який переміг у одній з номінацій. Але перш ніж це зробити, де Ніро обрушився з критикою і лайкою на адресу президента США.
"Я збираюся сказати. F*ck Trump. Тепер все не так добре з Трампом. Тільки F*ck Trump", - сказав актор.
Robert De Niro say 'F--- Trump' at #TonyAwards, crowd goes crazy https://t.co/KaY9MRupb5 pic.twitter.com/jscqs8VvKm— Variety (@Variety) 11 червня 2018 р.
Відео: Роберт де Ніро обматюкав Трампа (twitter.com/Variety)
Зал зустрів словами зірки бурхливими оваціями.
Канал CBS, який транслював вручення, вирізав лайки. Але в мережу потрапив уривок промови актора.
Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world— Robbie Fox (@RobbieBarstool) 11 червня 2018 р.
(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM
Відео: Роберт де Ніро обматюкав Трампа (twitter.com/RobbieBarstool)
Раніше Каньє Уест висловився про діяльність Дональда Трампа.
Американський репер і дизайнер Каньє Уест у себе в Twitter підтримав діяльність президента США Дональда Трампа і назвав його своїм братом.
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