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Роберт де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире (видео)

STYLERЗвёзды        11.06.2018 - 15:04
Фото: Роберт де Ниро (facebook.com Robert-DeNiro)
Фото: Роберт де Ниро (facebook.com Robert-DeNiro)

Актер выругался, находясь на сцене

Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро не сдержал эмоций и обматерил президента США Дональда Трампа. Случай произошел на церемонии вручения премии "Тони" в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, которая состоялась 11 июня.

Актер должен был объявить  выступление рокера и фолк-музыканта Брюса Спрингстина, который победил в одной из номинаций. Но прежде чем это сделать, де Ниро обрушился с критикой и ругательствами в адрес президента США.

"Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump", - сказал актер.

 



 

 

Видео: Роберт де Ниро обматерил Трампа (twitter.com/Variety)

Зал встретил словам звезды бурными овациями.

Канал CBS, который транслировал вручение, вырезал ругательства. Но в сеть попал отрывок речи актера.

 



 

 

Видео: Роберт де Ниро обматерил Трампа (twitter.com/RobbieBarstool)

Ранее Канье Уэст высказался о деятельности Дональда Трампа.

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст у себя в Twitter поддержал деятельность президента США Дональда Трампа и назвал его своим братом.  

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре

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Теги: Дональд Трамп, Роберт Де Ниро
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