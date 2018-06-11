Роберт де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире (видео)

Актер выругался, находясь на сцене
Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро не сдержал эмоций и обматерил президента США Дональда Трампа. Случай произошел на церемонии вручения премии "Тони" в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, которая состоялась 11 июня.
Актер должен был объявить выступление рокера и фолк-музыканта Брюса Спрингстина, который победил в одной из номинаций. Но прежде чем это сделать, де Ниро обрушился с критикой и ругательствами в адрес президента США.
"Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump", - сказал актер.
Robert De Niro say 'F--- Trump' at #TonyAwards, crowd goes crazy https://t.co/KaY9MRupb5 pic.twitter.com/jscqs8VvKm— Variety (@Variety) 11 июня 2018 г.
Видео: Роберт де Ниро обматерил Трампа (twitter.com/Variety)
Зал встретил словам звезды бурными овациями.
Канал CBS, который транслировал вручение, вырезал ругательства. Но в сеть попал отрывок речи актера.
Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world— Robbie Fox (@RobbieBarstool) 11 июня 2018 г.
(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM
Видео: Роберт де Ниро обматерил Трампа (twitter.com/RobbieBarstool)
Ранее Канье Уэст высказался о деятельности Дональда Трампа.
Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст у себя в Twitter поддержал деятельность президента США Дональда Трампа и назвал его своим братом.
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