Роберт де Ниро обматерил Трампа в прямом эфире (видео)

Актер выругался, находясь на сцене

Знаменитый голливудский актер Роберт де Ниро не сдержал эмоций и обматерил президента США Дональда Трампа. Случай произошел на церемонии вручения премии "Тони" в Radio City Music Hall в Нью-Йорке, которая состоялась 11 июня.

Актер должен был объявить выступление рокера и фолк-музыканта Брюса Спрингстина, который победил в одной из номинаций. Но прежде чем это сделать, де Ниро обрушился с критикой и ругательствами в адрес президента США.

"Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump", - сказал актер.

Видео: Роберт де Ниро обматерил Трампа (twitter.com/Variety)

Зал встретил словам звезды бурными овациями.

Канал CBS, который транслировал вручение, вырезал ругательства. Но в сеть попал отрывок речи актера.

Robert De Niro's hatred for Trump is one of the funniest things in the world



(Shoutout Australia for not censoring curse words on television)pic.twitter.com/pTla4xXeVM