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"Батьки" Зеленського влаштували йому допит про зв'язок з Брежнєвою, Каменських і Кравець

STYLERЗірки        18.03.2018 - 16:34
Станіслав Боклан, Володимир Зеленський та Ольга Сумська (Прес-служба)
Станіслав Боклан, Володимир Зеленський та Ольга Сумська (Прес-служба)

Знамениті українські актори Станіслав Боклан та Ольга Сумська зіграли батьків лідера студії "Квартал 95" Володимира Зеленського

Днями в палаці "Україна" відбулися зйомки програми "Вечірній Квартал", який був присвячений Міжнародному жіночому дню.

У новому весняному сезоні взяли участь знамениті українські актори Станіслав Боклан і Ольга Сумська, які зіграли батьків Володимира Зеленського.

У жартівливій постановці актори влаштували допит своєму "синові" про романтичний зв'язок з співачками Вірою Брежнєвою та Настею Каменських, а також з його колегою по "Кварталу 95" Оленою Кравець.

Фото: Зеленський і Сумська (РБК)

Свої стосунки з жінками Володимир Зеленський спростував.

Крім того, можна було побачити, як Боклан і Сумська разом з "сином" дивляться "Вечірній Квартал" по телевізору.

"Скрізь Кошовий, який молодець. А може, ти його звільниш, Вова?", - запитала у відео Сумська.

Дебютувала на сцені і собака Ольги – чихуахуа Джессіка.

Пропонуємо вам побачити смішний ролик із Зеленським, Сумської та Бокланом.

Відео: Боклан і Сумська влаштували допит Зеленському (YouTube)

Нагадаємо, Олена Кравець пояснила феномен Володимира Зеленського.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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