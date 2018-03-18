"Батьки" Зеленського влаштували йому допит про зв'язок з Брежнєвою, Каменських і Кравець

Знамениті українські актори Станіслав Боклан та Ольга Сумська зіграли батьків лідера студії "Квартал 95" Володимира Зеленського
Днями в палаці "Україна" відбулися зйомки програми "Вечірній Квартал", який був присвячений Міжнародному жіночому дню.
У новому весняному сезоні взяли участь знамениті українські актори Станіслав Боклан і Ольга Сумська, які зіграли батьків Володимира Зеленського.
У жартівливій постановці актори влаштували допит своєму "синові" про романтичний зв'язок з співачками Вірою Брежнєвою та Настею Каменських, а також з його колегою по "Кварталу 95" Оленою Кравець.
Фото: Зеленський і Сумська (РБК)
Свої стосунки з жінками Володимир Зеленський спростував.
Крім того, можна було побачити, як Боклан і Сумська разом з "сином" дивляться "Вечірній Квартал" по телевізору.
"Скрізь Кошовий, який молодець. А може, ти його звільниш, Вова?", - запитала у відео Сумська.
Дебютувала на сцені і собака Ольги – чихуахуа Джессіка.
Пропонуємо вам побачити смішний ролик із Зеленським, Сумської та Бокланом.
Відео: Боклан і Сумська влаштували допит Зеленському (YouTube)
Нагадаємо, Олена Кравець пояснила феномен Володимира Зеленського.