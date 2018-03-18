"Родители" Зеленского устроили ему допрос о связи с Брежневой, Каменских и Кравец

Знаменитые украинские актеры Станислав Боклан и Ольга Сумская сыграли родителей лидера студии "Квартал 95" Владимира Зеленского
На днях во Дворце "Украина" состоялись съемки программы "Вечерний Квартал", который был посвящен Международному женскому дню.
В новом весеннем сезоне приняли участие знаменитые украинские актеры Станислав Боклан и Ольга Сумская, которые сыграли родителей Владимира Зеленского.
В шутливой сценке актеры устроили допрос своему "сыну" о романтической связи с певицами Верой Брежневой и Настей Каменских, а также с его коллегой по "Кварталу 95" Еленой Кравец.
Фото: Зеленский и Сумская (РБК)
Свои отношения с женщинами Владимир Зеленский опроверг.
Кроме того, можно было увидеть, как Боклан и Сумская вместе с "сыном" смотрят "Вечерний Квартал" по телевизору.
"Везде Кошевой, какой молодец. А может, ты его уволишь, Вова?", - спросила в видео Сумская.
Дебютировала на сцене и собака Ольги – чихуахуа Джессика.
Предлагаем вам увидеть смешной ролик с Зеленским, Сумской и Бокланом.
Видео: Боклан и Сумская устроили допрос Зеленскому (YouTube)
Напомним, Елена Кравец объяснила феномен Владимира Зеленского.