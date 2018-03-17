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"Рідний батько мене не виховував": співак ALEKSEEV розповів про свою мрію побачити тата

STYLERЗірки        17.03.2018 - 13:42
Фото: ALEKSEEV (facebook.com alekseevofficialpage)
Фото: ALEKSEEV (facebook.com alekseevofficialpage)

Співак буде виступати на Євробаченні 2018 за Білорусь

Український співак ALEKSEEV, який представлятиме на Євробаченні 2018 Білорусь, розповів про мрію познайомитися з рідним батьком. В інтерв'ю українському журналу він повідомив, як пройшло його дитинство і юнацькі роки без батька. За його словами, він сподівається зустрітися з татом, завдяки Євробаченню.

"Рідний батько мене не виховував. Ми не спілкуємося. Але я не можу сказати, що ріс не в повній сім'ї...Турботу я отримував від мами і її сестер, чоловіче виховання – від чоловіка моєї тітки, який замінив мені батька. До речі, він наполовину білорус...Я майже нічого про батька не знаю. Сподіваюся, що він побачить мене на Євробаченні, яке дивиться вся Європа, і цей конкурс познайомить нас", - поділився ALEKSEEV.

Фото: Співак представить Білорусь на Євробаченні (прес-служба)

Відзначимо, що зараз ALEKSEEV знаходиться в промо-турі перед Євробаченням і вже встиг відвідати столицю Азербайджану. Незабаром ALEKSEEV відправиться c виступами в Голландії, Литви, Іспанії, Великобританії, Естонії, Молдови та Ізраїлю.

Як раніше писав Styler, Данилко пояснив, чому Alekseev представить іншу країну.

Український співак Нікіта Алексєєв (ALEKSEEV) вразив журі і глядачів у фіналі Національного відбору на міжнародному конкурсі Євробачення 2018 в Білорусі. Артист переміг з піснею "Forever".

Нацвідбір на Євробачення 2018. Що не увійшло в прямий ефір (video.rbc.ua)

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Темы: Євробачення 2018    Теги: Євробачення 2018
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