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"Родной отец меня не воспитывал": певец ALEKSEEV рассказал о своей мечте увидеть папу

STYLERЗвёзды        17.03.2018 - 13:42
Фото: ALEKSEEV (facebook.com alekseevofficialpage)
Фото: ALEKSEEV (facebook.com alekseevofficialpage)

Певец будет выступать на Евровидении 2018 за Беларусь

Украинский певец ALEKSEEV, который будет представлять на Евровидении 2018 Беларусь, рассказал о мечте познакомиться с родным отцом. В интервью украинскому журналу он сообщил, как прошло его детство и юношеские годы без отца. По его словам, он надеется встретиться с папой, благодаря Евровидению.

"Родной отец меня не воспитывал. Мы не общаемся. Но я не могу сказать, что рос не в полной семье...Заботу я получал от мамы и ее сестер, мужское воспитание – от супруга моей тети, заменившего мне отца. Кстати, он наполовину беларус...Я почти ничего об отце не знаю. Надеюсь, что он увидит меня на Евровидении, которое смотрит вся Европа, и этот конкурс нас познакомит", - поделился ALEKSEEV. 

Фото: Певец представит Беларусь на Евровидении (пресс-служба)

Отметим, что сейчас ALEKSEEV находится в промо-туре перед Евровидением и уже успел посетить столицу Азербайджана. В скором времени ALEKSEEV отправится c выступлениями в Голландию, Литву, Испанию, Великобританию, Эстонию, Молдову и Израиль.

Как ранее писал Styler, Данилко объяснил, почему Alekseev представит другую страну.

Украинский певец Никита Алексеев (ALEKSEEV) поразил жюри и зрителей в финале Национального отбора на международном конкурсе Евровидение 2018 в Беларуси. Артист победил с песней "Forever".

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Темы: Евровидение 2018    Теги: Евровидение 2018
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