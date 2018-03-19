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У Росії відому актрису госпіталізували

STYLERЗірки        19.03.2018 - 19:25
Фото: Швидка допомога (twitter.com-involokolamsk)
Фото: Швидка допомога (twitter.com-involokolamsk)

Їй стало погано під час голосування на виборах президента

У Росії госпіталізували відому актрису Валентину Березуцьку. Глядачеві вона відома своїми участю в таких фільмах, як "Летять журавлі", "Покровські ворота". Артистку відвезли в лікарню після того, як вона прийшла голосувати на президентські вибори. Про це повідомляє видання "Дні.ру".

Фото: Валентина Березуцкая (youtube.com-tvc.ru)

Актриса відчула себе на виборчій дільниці в Москві. Лікарі, які приїхали на "швидкій" прийняли рішення про екстрену госпіталізацію. Актрису помістили у відділення хронічної серцевої недостатності. Можливо, їй знадобиться операція.

Фото: Валентина Березуцкая (кадр Єралаш)

Валентина Березуцкая зіграла понад двісті ролей в кіно. На її рахунку роботи в таких стрічках, як "Покровські ворота", "Летять журавлі", а також у фільмах "Командир щасливої щуки", "Нові пригоди невловимих", "Слідство ведуть знавці", "Вічний поклик", "Любити по-російськи".

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Теги: Россия, актриса
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