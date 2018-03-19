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В России госпитализировали известную актрису

STYLERЗвёзды        19.03.2018 - 19:25
Фото: Скорая помощь (twitter.com-involokolamsk)
Фото: Скорая помощь (twitter.com-involokolamsk)

Ей стало плохо во время голосования на выборах президента

В России госпитализировали известную актрису Валентину Березуцкую. Зрителю она известна своими участием в таких фильмах, как "Летят журавли", "Покровские ворота". Артистку увезли в больницу после того, как она пришла голосовать на президентские выборы. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Фото: Валентина Березуцкая (youtube.com-tvc.ru)

Актриса почувствовала себя на избирательном участке в Москве. Врачи, приехавшие на "скорой" приняли решение об экстренной госпитализации. Актрису поместили в отделение хронической сердечной недостаточности. Возможно, ей понадобится операция.

Фото: Валентина Березуцкая (кадр Ералаш)

Валентина Березуцкая сыграла более двухсот ролей в кино. На ее счету работы в таких лентах, как "Покровские ворота", "Летят журавли", а также в фильмах "Командир счастливой щуки", "Новые приключения неуловимых", "Следствие ведут знатоки", "Вечный зов", "Любить по-русски".

Фото: Актриса сыграла в более 200 фильмах (berzc_кадр_из_фильма_Дети_Дон_Кихота)

Как ранее сообщалось, Лия Ахеджакова резко высказалась о пропагандистах.

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