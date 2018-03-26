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Російська співачка, яка заборонена в Україні, розповіла про наркотичну залежність

STYLERЗірки        26.03.2018 - 08:31
Фото: Лоліта Мілявська (lolita.su)
Фото: Лоліта Мілявська (lolita.su)

На заборонені препарати вона "підсіла" після розлучення з чоловіком

Скандальна російська співачка Лоліта Мілявська, якій заборонили в'їзд в Україну, розповіла про свою наркотичну залежність За словами виконавиці, вона приймала заборонені препарати після розлучення з екс-чоловіком Олександром Цекало. Про це артистка повідомила в передачі "Привіт, Андрій", пише видання Дні.ру.

"Так, у мене була наркотична залежність у ті періоди, але зовсім коротка. Це навіть була не залежність. Десь у 40 я почала, 41 закінчила і більше ні до чого подібного не торкалася. Слава Богу, поруч не було людей, які б познайомили мене з іншими різновидами препаратів", - поділилася Лоліта.

В той період життя співачка часто спілкувалася з психологом. Хороший фахівець навчив її справлятися з труднощами і поступово душевний стан Мілявської прийшов в норму.

Фото: Лоліта Мілявська і Олександр Цекало (wordyou.ru)

Нагадаємо, що пара прожила разом дванадцять років. Але одружилися вони лише завдяки появі на світ їх дочки Єви. Офіційно шлюб був зареєстрований в 1999 році, але це тривало не так вже й довго. Через три місяці подружнього життя зіркова пара подала на розлучення. Розлучення дався Лоліті дуже важко.

Як раніше писав Styler, російська співачка Лоліта Мілявська, якому заборонили в'їзд в Україну, шокувала шанувальників своїм танцем.

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Теги: Лоліта
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